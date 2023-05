Warum die Salzburger Konaté und Amankwah gegen Rapid im Fokus stehen

Die schlechte Nachricht: Viel kürzer wird die Liste der Ausfälle aber auch für das „Rückspiel“ gegen Rapid daheim am Sonntag nicht (17 Uhr/live auf Sky). Lediglich Ulmer, Gourna-Douath und eventuell Adamu könnten in den Kader zurückkehren. In den nächsten Wochen warten auf die Salzburger mit Rapid, dem LASK und Sturm drei ganz wichtige Partien. Gejammert wird beim Meister jedoch nicht. Wenn Stars wie Okafor oder Sučić fehlen, dann müssen halt andere ran.