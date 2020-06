Warum Messi in der Krise steckt

Krise oder nicht Krise? Das ist die Frage, wenn man derzeit an den FC Barcelona und vor allem an Lionel Messi denkt. Der einst beste Klub der Welt ist auf dem besten Wege, eine Saison ohne Titel zu beenden. Und der einst weltbeste Fußballer wirkt auf dem Rasen wie ein Autist. 0:1 bei Atlético Madrid, 0:1 in Granada und 1:2 im Cupfinale. Drei Niederlagen in Folge hat der FC Barcelona zuletzt vor elf Jahren bezogen. Damals, im Jänner 2003, war Messi noch keine 16. Er spielte am 16. November 2003 erstmals in einem Test gegen Porto bei den Profis.

Wie schon beim Ausscheiden in der Champions League gegen Atlético war Messi auch bei der Niederlage im Cupfinale gegen Real Madrid ein Schatten seiner selbst. Messi machte in den letzten Jahren in schwierigen Partien oft den Unterschied aus. Derzeit ist er keine große Hilfe, wirkt oft lustlos.

"Was ist los mit Messi?", fragt Sport, eine Tageszeitung aus Barcelona. Und zitiert Barças ehemaligen Trainer Josep Guardiola: "Wenn Leo nicht gut spielt, dann liegen die Gründe in seinem Umfeld." Wichtig sei, dass er sich wohl fühle.

Doch Messi fühlt sich derzeit nicht richtig unterstützt. Weder auf dem Feld noch abseits davon.

Messi spürt auch medialen Gegenwind, die Kritik an seinen Leistungen wird immer vehementer. Aber auch sein familiäres Umfeld steht in der Kritik, Vater Jorge soll in ein Geldwäsche-Netzwerk verwickelt sein, das auch Drogengeschäfte und Waffenhandel betreibt.

Bei Barcelona meldete sich Javier Faus, 1. Vizepräsident und für wirtschaftliche Belange zuständig, zu Wort: "Warum sollen wir jemanden den Vertrag aufbessern, der sich seit Monaten nicht verbessert?" Messi antwortete barsch: "Herr Faus hat keine Ahnung von Fußball."