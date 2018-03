Warum es keine Länderspiele im Allianz Stadion geben wird

Das Problem liegt bei den Hausherren. Michael Krammer will sich einer (durchaus lukrativen) Vermietung zwar nicht generell verschließen, für „die nächsten Jahre“ kann sich der Rapid-Präsident aber keine ÖFB-Auftritte im Allianz Stadion vorstellen.

Der Hauptgrund sind die Anrainer, denen versprochen wurde, dass im Allianz Stadion (wenn schon mehr Zuschauer kommen als in das Hanappi-Stadion) nicht auch noch mehr Veranstaltungen stattfinden. Das zweite Argument ist ein praktisches: Der nach anfänglichen Problemen gute Rasen könnte – so wie derzeit in Salzburg sichtbar – durch zusätzliche Belastung zerstört werden. „Und dann hätten wir noch ein rechtliches Problem mit unseren 40 fix vergebenen Logen zu lösen. Die sind für 365 Tage im Jahr bezahlt“, erklärt Krammer.

Neuhold meint: „Über die wirtschaftlichen Rahmen bedingungen müssten wir im Detail reden, und die Anrainer sollten auch nicht überfordert werden. Aber vielleicht ist ein baldiges Pilotprojekt für ein Länderspiel in Hütteldorf möglich.“