"Warm-up" für die CL: Salzburg testet gegen Chelsea

Fußball-Meister Red Bull Salzburg absolviert am 31. Juli in der eigenen Arena ein Testspiel gegen den englischen Topklub Chelsea. Geschäftsführer Stephan Reiter bezeichnete den Europa-League-Finalisten am Freitag als "Warm-up-Gegner" für die Champions League. Durch ihren erstmaligen Fixplatz ersparen sich die Salzburger diesmal die Qualifikation für die Königsklasse.

Wirtschaftlich steht der Serienmeister auch ohne die Champions-League-Millionen - man darf mit Einnahmen von fast 30 Millionen Euro rechnen - bereits gut da. Der Umsatz für das laufende Geschäftsjahr liegt aller Voraussicht nach im neunstelligen Euro-Bereich. "Wir werden wahrscheinlich die 100-Millionen-Grenze knacken können, was wir schon einmal geschafft haben", sagte Reiter. Dazu seien bereits 8.500 Dauerkarten für die kommende Bundesliga-Saison verkauft - ein Klubrekord.

Erst die Arbeit, dann die Meisterfeier

Präsentieren werden sich die Salzburger ihren Fans künftig in neuem Gewand. Das neue Dress ist erstmals in Rot-Weiß-Rot-Weiß-Rot der Länge nach gestreift. ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer durfte es am Freitag vorstellen, am Sonntag (17.00 Uhr) im abschließenden Bundesliga-Heimspiel gegen St. Pölten kommt es erstmals zum Einsatz. "Ich hoffe, dass es uns Glück bringt. Da bin ich zuversichtlich", erklärte der Rechtsverteidiger.