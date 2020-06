Walke: "Wir können für Furore sorgen"

Salzburg-Trainer Ricardo Moniz hat Sie als ein "positives Arschloch" beschrieben. Was meint er damit?

Das Thema kam auf, als es um die Frage ging, ob wir in der Mannschaft zerstritten sind. Damals habe ich gesagt, dass wir alle zu lieb zueinander sind. Es wäre besser, wenn im Training richtig Feuer dabei wäre. Wir haben ein paar Typen, die so etwas machen, die dafür sorgen, dass es auch manches Mal Streit gibt. Das ist dann nicht böse gemeint, sondern das soll pushen und alle weiterbringen. Wenn der Trainer meint, dass das bei mir der Fall ist, dann ist das in Ordnung.



Sie sind jetzt fast 29 und haben Ihren Vertrag bis 2015 verlängert. Kann man in Salzburg als Fußballer alt werden?

Sicherlich. Die Stadt ist schön, das Stadion ist schön. Man spielt um Titel mit . Und man hat die besten Bedingungen. Bessere hatte ich noch nirgends.



Sie waren von 1999 bis 2005 in Bremen. Sind die Bedingungen in Salzburg wirklich besser als bei Werder?

Ja. Im Vergleich zu der Zeit, als ich dort gewesen bin, auf jeden Fall.



Warum hat es in Deutschland nicht zur ganz großen Karriere gereicht?

Das ist ein gute Frage. Meine Statistik ist nicht so schlecht. Ich habe 170 Zweitligaspiele absolviert und immer überall gespielt. Ich hatte vielleicht ein bisschen Pech mit der Wahl der Vereine. Ich habe oft gegen den Abstieg gespielt. Aber das weiß man eben vorher nicht. Aber bereuen tue ich nichts.



Sie waren mit 20 Jahren der Buhmann einer Fußballnation, nachdem Ihnen 2003 bei der U-20-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei einer Dopingprobe die Einnahme von Tetrahydrocannabinol, dem Hauptwirkstoff von Cannabis, nachgewiesen wurde. Wie war das damals für Sie?

Ich habe es gemacht. Ich habe dafür gebüßt. Ich habe dafür viel bezahlt. Ich habe daraus viel gelernt. Und jetzt ist Ende.



Sie sind von der FIFA zu einen siebenmonatigen Sperre verurteilt worden. Wir wichtig war diese Strafe für Ihre Entwicklung?

Diese Strafe war brutal. In dieser Zeit durfte ich gar nichts machen. Ja, gut. Das war halt die Buße, die ich dafür tun musste.



Der damalige deutsche U-20-Teamchef Uli Stielike hat gar eine lebenslange Sperre für die deutschen Nationalmannschaften gefordert. Haben Sie dafür Verständnis?

Da hat jeder seine eigene Meinung, die kann jeder vertreten. Aber ich hatte danach ja noch ein Comeback im U-21-Nationalteam.



Klaus Allofs, der Manager ihres damaligen Klubs Werder Bremen, meinte: " Alexander Walke ist noch kein gefestigter Typ." War das so?

Es war nicht einfach. Ich bin mit elf Jahren aufs Internat nach Cottbus gegangen. Und dann mit 16 nach Bremen. Das waren schon große Schritte. Nichtsdestotrotz soll das keine Entschuldigung sein für das, was ich gemacht habe.

Wie ist das, wenn man mit 16 als Ossi in den Westen Deutschlands kommt?

Die Schmunzeleien, dass ich ein Ostdeutscher bin, sind ja jetzt auch noch immer da. Ich war damals sehr jung, habe davon nicht so viel mitbekommen. Es ist nichts Besonderes, obwohl ich froh bin, dass ich ein Ostdeutscher bin.



Sie waren bei der Wende sechs Jahre alt. Haben Sie trotzdem noch von den alten Strukturen der DDR mit den Sportschulen profitiert?

In Cottbus war ein großes Internat mit 400 Sportlern, 200 davon waren Fußballer. Das Training war verknüpft mit der Schule. Dazu war die Zusammenarbeit mit Energie Cottbus ausgezeichnet. Wir konnten deshalb zum größten Verein in Brandenburg wechseln. Aber es ist sehr hart, wenn man mit elf Jahren von zu Hause wegkommt, kochen muss, Wäsche waschen muss. Aber auch davon habe ich durchaus profitiert.



Zurück zu Salzburg: Es schaut so aus, als wäre im März in der Mannschaft rund um das 3:1 gegen Rapid irgendetwas passiert. Täuscht der Eindruck?

Es war auch schon der Saisonbeginn sehr gut, da haben alle geglaubt, wir würden einen Durchmarsch machen. Dann sind wir in ein Loch gefallen. Das Rapid-Spiel war schon wichtig: Da haben wir gut gespielt und konnten nach dem 1:1 zulegen. Aber dass dies allein ausschlaggebend war für den weiteren Saisonverlauf, glaube ich nicht.



Es hat zu dieser Zeit Gespräche von Spielervertretern mit der Red-Bull-Spitze wegen interner Probleme gegeben. Wie wichtig waren diese für die positive Entwicklung danach?

Was irgendwo gesprochen wird, das bleibt auch da.



Ein Meistertitel ist in der Ära Red Bull eigentlich nichts Besonderes, es ist ja schon der vierte. Am Sonntag habt ihr aber die Chance, erstmals Cupsieger zu werden. Wie wichtig ist für Sie dieser Titel?

Das ist natürlich super wichtig für uns alle. Damit könnte man sich in Salzburg verewigen, und das wäre Weltklasse.



Auch ein anderes Ziel hat Salzburg noch nie erreicht, das ist die Champions League. Was fehlt noch, damit sich Salzburg nicht nur qualifiziert, sondern auch konkurrenzfähig ist?

Die Mannschaft hat sich in der Europa League in den letzten Jahren gut verkauft. Charkiw war ein Drama, aber sonst war alles ordentlich. Wichtig wäre, dass die Mannschaft so weit wie möglich zusammenbleibt und man sich punktuell verstärkt. Wenn wir auf den Punkt konzentriert sind und unsere Leistung abrufen, dann können wir in der Champions League für Furore sorgen.