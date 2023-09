Wachablöse: Champions League ohne Messi, Ronaldo und Co.

Cristiano Ronaldo spielte erstmals am 14. August 2002 in der Qualifikation, scheiterte aber mit Sporting an Inter Mailand. Bei seinem ersten Spiel in der Gruppenphase trug er das Leiberl von Manchester United – am 1. Oktober 2003 beim 1:2 in Stuttgart. Seinen ersten Treffer schoss Ronaldo erst im April 2007 – ein Doppelpack beim 7:1 gegen AS Roma. Es sollten bis zum letzten Champions-League-Torjubel des 38-jährigen Portugiesen am 23. November 2021 stolze 140 Treffer werden. Das ist ebenso Rekord wie seine 183 Spiele. Reals Ex-Tormann Iker Casillas liegt mit 177 auf Platz zwei vor Messi mit 163 und Benzema mit 152. Auf Platz acht liegt mit Bayern-Profi Thomas Müller (142 Spiele) der beste Kicker, der noch immer in der Königsklasse spielt.