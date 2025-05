Nächster Sieg: Der WAC bleibt ein heißes Eisen im Titelkampf

Der WAC bleibt im Meisterrennen. Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer schlug BW Linz mit 2:0 und bleibt auch nach der drittletzten Runde drei Punkte hinter Sturm. Die direkten Duelle mit den Steirern konnten gewonnen werden – so haben es die Kärntner in der eigenen Hand, Meister zu werden. Nächste Woche wird die Austria empfangen, in der letzten Runde geht es zu einem möglichen Showdown nach Graz.