WAC gegen Gladbach: „Der Überraschungseffekt ist verbraucht"

Vier zu null. Man kommt unweigerlich an diesem Resultat vorbei, wenn man an das Europa-League-Spiel des Wolfsberger AC am Donnerstag (18.55 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach in Graz denkt. 4:0 besiegten die Kärntner die Deutschen im ersten Duell der Gruppe J. Auswärts, wohlgemerkt.

4:0 – ein Ergebnis, das auch zum Problem werden kann? „Sicher nicht“, winkt Mohamed Sahli ab. Der 41-Jährige darf seit zehn Tagen die Mannschaft des WAC als interimistischer Chefcoach betreuen und weiß das Ergebnis vom 19. September einzuordnen. „Den Überraschungseffekt haben wir verbraucht, die Gladbacher werden sich ganz anders präsentieren.“ Wie viel das mit Marco Rose, dem ehemaligen Salzburg-Coach bei den Gladbachern, zu tun hat? „Ich bin sicher, dass er uns auch damals nicht unterschätzt und das auch der Mannschaft so vermittelt hat“, betont Sahli. „Wie die Spieler das aufgenommen haben, weiß ich aber nicht.“

Mönchengladbach, nach zwölf Runden immerhin Tabellenführer der deutschen Bundesliga, habe sich seither enorm entwickelt. „Ihre Intensität gegen den Ball und auch ihre taktische Variabilität ist jetzt eine ganz andere.“ Deshalb habe man sich in Wolfsberg in der Vorbereitung auch eher an den jüngsten Gladbacher Partien denn am Hinspiel orientiert.