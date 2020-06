WAC-Coach Feldhofer: "Vielleicht ist das ein Vorteil für Rapid"

Nach der Corona-Pause brachte nur der 2:4-Umfaller gegen Hartberg die gute Bilanz aus dem Gleichgewicht. „Wir sind mit vier Punkten gegen Sturm und den LASK sehr gut gestartet“, erklärt Feldhofer. „Gegen Hartberg haben wir dann zu viele Chancen nicht verwertet.“

Einer, der kaum eine Möglichkeit für ein Tor braucht, ist Shon Weissman. Der Israeli hat in 24 Partien 24 Treffer erzielt und steht bei einigen Klubs in Deutschland und auf der britischen Insel in den Notizbüchern. Feldhofer erklärt das Phänomen Weissman mit einfachen Worten: „Hier passt einfach das Umfeld für ihn. Seine Quote davor war ja nicht so, dass man davon ausgehen musste, dass er voll einschlägt. Aber hier hat er halt auch Liendl und Co. Wenn er in unser Spiel investiert, dann kommt es zu einer sehr guten Synergie.“