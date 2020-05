WAC beendet Rieder Heimserie

Beide Mannschaften hatten in der ersten Spielhälfte Chancen in Hülle und Fülle. Aber ein Treffer wollte einfach nicht fallen – wegen Unvermögen, aber auch wegen Pech. Zunächst hätten die acht mitgereisten Wolfsberg-Fans fast jubeln dürfen, aber Zakany köpfelte nur an die Stange. Auf der anderen Seite stand die Latte gleich doppelt einem Tor im Weg – zunächst bei einer Abwehr von WAC-Verteidiger Thonhofer, dann bei einem Schuss von Riegler.

Nach dem Wechsel war das Spiel nicht mehr so aufregend. Und prompt fiel ein Treffer: Zulj brachte Ried in Führung (58.). Dabei blieb es aber nicht. Denn die Innviertler machten zu wenig, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Das sollte sich rächen. Der eingewechselte Topcagic sorgte noch für den Wolfsberger Ausgleich – 1:1 (83.).