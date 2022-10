Vorwurf der Körperverletzung: Ex-Bayern-Star erneut vor Gericht

Das Bild, das Boatengs Ex-Freundin und Mutter seiner Zwillingsmädchen vor Gericht von ihrem früheren Partner zeichnete, passte so gar nicht zu dem Bild, das die Öffentlichkeit jahrelang von dem Weltklasse-Innenverteidiger hatte, von dem Idol und Fußball-Weltmeister von 2014. Denn das Bild, das sie vor Gericht zeichnete, war das eines Gewalttäters.

"Angespuckt, in die Niere geboxt"

„Mit dem Daumen hat er mein Auge so gegriffen“, sagte die Frau damals vor Gericht. „Er hat an meinen Haaren gerissen, mir dann in den Kopf gebissen“. Angespuckt habe er sie. Auf die Knie sei sie dann gefallen, bevor er ihr so stark „in die Niere geboxt“ habe, dass sie keine Luft mehr bekommen habe. Der Vorfall sei nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen, sagte die Frau. Aber der heftigste.

Boateng hatte die Vorwürfe vor Gericht abgestritten und den Vorfall ganz anders geschildert. Geschlagen, so betonte er, habe er seine Ex-Freundin nie. Ein Gutachter aber hielt eher die Version der Nebenklägerin für die wahrscheinliche und dieser Einschätzung folgte dann auch das Gericht. Wie die zweite Instanz das Geschehen einschätzt, soll voraussichtlich am 21. Oktober feststehen. Dann könnte das neue Urteil fallen.