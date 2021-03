Vorentscheidung im italienischen Titelkampf

Die „Nerazzurri“ durften sich am Sonntag freuen, Lautaro Martinez in ihren Reihen zu haben. In einem Spiel auf dürftigem Niveau rettete der argentinische Stürmer mit seinem Treffer fünf Minuten vor dem Ende den mühevollen 2:1-Erfolg des Spitzenreiters Inter Mailand beim Tabellen-18. Torino. Es war der achte Sieg in Serie für Inter, die fast schon den Meistersekt einkühlen können.



Denn der Vorsprung auf den Stadtrivalen AC Milan wuchs indes um drei Punkte auf neun Zähler an. Die Rot-Schwarzen kassierten im Spätspiel zu Hause nämlich eine 0:1-Niederlage gegen SSC Napoli. Matteo Politano traf in der 50. Minute nach Vorlage von Piotr Zielinski. Milan-Stürmer Ante Rebic sah in der 92. Minute zudem die Rote Karte wegen einer groben Unsportlichkeit.