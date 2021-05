Vor Topspiel: Was der LASK aus dem verlorenen Cupfinale gelernt hat

„Wir haben 45 Spiele in den Beinen in dieser Saison und jetzt 180 Minuten vor uns, die alles bedeuten können“, sagt Dominik Thalhammer. Der LASK-Trainer kann mit seinem Team im besten Fall plötzlich noch Zweiter werden. Selbst, wenn man am Papier natürlich Außenseiter ist. Sowohl am Sonntag gegen Meister Salzburg, als auch nächsten Samstag in Hütteldorf gegen Rapid.

Da kommt es den Linzern jedenfalls gelegen, dass sie ihre „Ergebniskrise“, wie es Thalhammer nannte, mit einem 4:0 in Wolfsberg überwinden konnten und plötzlich auch das Toreschießen wieder klappt. Sieben Treffer hat man in den jüngsten beiden Spielen erzielt, etliche mehr hätten es sein können aufgrund vieler noch ausgelassener Möglichkeiten.

„Oft braucht es nur ein Erfolgserlebnis, dann geht der Knopf wieder auf“, sagt Thalhammer. „Und dann trifft Ranftl plötzlich mit links von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck“, erinnert der Trainer an das 2:0 beim WAC durch den Rechtsfuß.