Vor Polen-Match: Die ÖFB-Pressekonferenz live

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft verteidigt am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF eins) zum Auftakt der Qualifikation für die EURO 2020 eine stolze Serie. Vor dem Duell mit Polen im Wiener Happel-Stadion sind David Alaba und Co. bereits seit 13 EM-Quali-Partien ungeschlagen. Das gelang noch nie in der ÖFB-Geschichte.

Die bisher letzte Niederlage datiert vom 2. September 2011, als es in Gelsenkirchen gegen Deutschland ein 2:6 setzte. Danach folgten zehn Siege und drei Unentschieden. Die jüngsten neun Partien, alle im Rahmen der erfolgreichen Qualifikation für die EM 2016, wurden gewonnen.