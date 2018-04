Vor Lazio: Die Salzburg-Mali-Connection

Zwischen Mané und Keita sowie Samassékou und Haidara besteht aber trotzdem ein gravierender Unterschied. Während die ersten beiden Afrikaner, die in Salzburg den Durchbruch geschafft haben, sich schon in Frankreich an Europa gewöhnt hatten und erst danach nach Österreich gekommen waren, wurden die beiden Spieler aus Mali direkt aus ihrer Heimat nach Salzburg geholt.

Samassékou (22) und Haidara (20) gingen jenen Karriereweg, der typisch für das Red-Bull-Ausbildungssystem ist. Beide kamen als Talente, wurden zunächst bei Liefering an die Red-Bull-Spielweise gewöhnt und entwickelten sich bei Salzburg in kürzester Zeit zu international gefragten Spielern.

Die beiden Mittelfeldspieler verbindet nicht nur ihr Heimatland. Beide wurden in der 3,4-Millionen-Einwohner-Metropole Bamako geboren, beide lernten in derselben Nachwuchsakademie in Malis Hauptstadt den Umgang mit dem Ball.

Diese Akademie gehört zu einem Netz von zehn Ausbildungszentren weltweit, die alle von Jean-Marc Guillou gegründet wurden und bis heute von dem Franzosen geleitet werden. Guillou war WM-Teilnehmer 1978 und wurde sowohl 1974 als auch 1975 als bester Spieler der Ligue 1 ausgezeichnet.

Nach einigen Jahren als Spielertrainer und Trainer bei Nizza, Neuchâtel, Mulhouse, Cannes und in Genf erkannte er als einer der ersten das Talente-Reservoir in Westafrika. Er gründete 1993 in Abidjan seine erste Fußballschule. Damals wurden 5000 bis 6000 10- bis 13-Jährige getestet, aufgenommen wurden nur acht Jungs.