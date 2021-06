Vor direktem EM-Duell: Letzte Chance für die Schweiz und Türkei

Die Schweizer laufen ihren Ansprüchen bei der EM ebenfalls weit hinterher. Vor allem in der Offensive ist die Mannschaft erschreckend harmlos. Nach einem Remis gegen Wales und dem 0:3 gegen Italien soll endlich ein Sieg her, um zumindest als Gruppendritter noch ins Achtelfinale vorzustoßen. Positiv für die Schweizer: Mit einem Sieg können sie sogar noch auf Platz zwei klettern, wenn Wales gegen Italien im Parallelspiel verliert und die Eidgenossen ihre im Vergleich mit den Briten schlechtere Gesamt-Tordifferenz wettmachen.

Erinnerungen an 2005

Vor der Reise nach Baku war die Stimmung angespannt. Das Aufeinandertreffen 2005 - als "Schande von Istanbul" tituliert - war zumindest medial ein Thema. Auch, wenn die aktuellen Schweizer Teamspieler nur wenig damit anfangen können. So konnte sich der 25-jährige Manuel Akanji nicht an das Resultat erinnern. "Ich kann mich vor allem an die Rangeleien erinnern, die nachher passiert sind im Gang Richtung Kabine", sagte der Verteidiger. Die Türkei siegte damals 4:2, die Schweiz fuhr nach dem 2:0 im Hinspiel zur WM. Die FIFA reagierte mit harten Strafen. Die Türkei wurde zu Partien vor leeren Rängen an einem neutralen Ort und einer Geldstrafe verurteilt. Mehrere Spieler auf beiden Seiten wurden gesperrt.

Yann Sommer steht am Sonntag im Schweizer Tor. Der 32-Jährige war am Mittwoch nach Deutschland gereist, um bei der Geburt seiner Tochter Nayla dabei zu sein. Er kam offenbar gerade rechtzeitig an. Am Freitag machte Sommer bereits die Reise von Rom nach Baku mit dem Rest der Delegation mit.