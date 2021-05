Vor der Fußball-EM: Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo in Nöten

Auch wenn er in der Öffentlichkeit den Titel der Diva umgehängt bekommen hat, seine Mitspieler respektieren ihn als Anführer. Pepe, damals Kollege bei Real und um zwei Jahre älter, rief zum Kabinenschwur auf: „Als er gesagt hat, dass er nicht weitermachen kann, habe ich zu den anderen gesagt: Wir gewinnen es für ihn.“ In der Verlängerung sah man Cristiano Ronaldo an der Seitenlinie herumhüpfen und gestikulieren. Einmal schubste er sogar den Teamchef weg. Als dieser Stürmer Éder einwechselte, flüsterte dem sein Kapitän ins Ohr: „Du machst jetzt das Siegtor.“ In Spielminute 109 hält sich Éder an die Anweisung und beteuerte später: „Er hat mir Kraft und Energie gegeben.“