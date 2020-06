Fünf Fragen vor der vierten Prüfung für ÖFB-Team

ABD0143_20141111 - WIEN - ÖSTERREICH: Veli Kavlak während des Trainings der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag, 11. November 2014, in Wien. Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wird am kommenden Samstag ein EM-Qualifikationsspiel gegen Russland und am Dienstag, 18. November 2014, ein Testspiel gegen Brasilien bestreiten. - FOTO: APA/ROBERT JAEGER

© Bild: APA/ROBERT JAEGER