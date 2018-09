Vor dem 327. Derby: Drei Fragezeichen weniger bei Rapid

Ein Ex-Austrianer fordert am Sonntag bei seiner Rückkehr in Russlands Liga Rapids ersten Europa-League-Gegner Spartak Moskau: Raschid Rachimow ist erneut Trainer bei Achmat (ehemals Terek) Grosny in Tschetschenien.

Für die Partie gegen Spartak in Hütteldorf am 20. September sind im noch geschützten Vorverkauf für Mitglieder bereits rund 16.000 Tickets durch Dreier-Abos abgesetzt.