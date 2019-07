Von Sturm bis Salzburg: Die Favoriten siegen im Cup deutlich

Der Sieg von Sturm hätte dabei noch höher ausfallen können, alleine Hosiner vergab mehrere Top-Möglichkeiten. Zudem hatte Sturm Pech mit Aluminium-Treffern. Die Torschützen der Steirer waren Hosiner (7.), Otar Kiteishvili (30.), Juan Dominguez (68.) und Emeka Eze (78.).

Stark präsentierte sich auch Jakob Jantscher, der als Vorbereiter glänzte.

Fast nur Favoritensiege

Auch Wattens (2:1 in Treibach), Ried (4:0 in Bruck/ Leitha) und Wacker Insbruck (7:0 in Kitzbühel) erledigten die Pflicht in der 1. Runde. Insgesamt kamen am ersten Cup-Tag zehn Bundesligisten weiter.

Der einzige Profiverein, der ausgeschieden ist, heißt Lafnitz. Der Zweitligist bekam es mit Ostliga-Meister Ebreichsdorf zu tun. Das erwartet offene Match entschieden die Niederösterreicher nach Verlängerung mit 2:1 (1:1) für sich.