Von Rapid zum ÖFB: Grechtshammer übernimmt die Frauen-Akademie

Peter Grechtshammer übernimmt ab 1. Juli die neu geschaffene Position des Gesamtleiters der ÖFB Frauen-Akademie in St. Pölten, wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und der SK Rapid am Montagnachmittag mitteilten. Der 42-Jährige ist seit 16 Jahren in diversen sportlichen Funktionen beim Rekordmeister in Hütteldorf tätig, aktuell noch bis Ende Juni als Leiter Sportmanagement Rapid II, Akademie und Nachwuchs.