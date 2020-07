Markus Berger wechselt an den Ural

Thomas Böhm

Eingefädelt hat den Deal Bergers Berater. Der Salzburger hat schonundzu lukrativen Verträgen in der aufstrebenden Premier Liga verholfen.

"Ich komme als Nr. 1 für die Verteidigung und streite gar nicht ab, dass ich sehr gut verdiene. Am meisten reizt mich an Russland aber, dass die Liga immer stärker wird. Auch wegen der WM 2018 wird extrem investiert. Sicher werden in den nächsten Jahren noch viele Stars kommen. Mit denen möchte ich mich messen", sagt der frühere Rieder, der 2007 im portugiesischen Coimbra den Sprung zum anerkannten Legionär geschafft hat.

Angst, von einem Krisenherd in den nächsten zu wechseln, hat Berger nicht. "Nein, Russland ist kein Abenteuer. Es ist genau der nächste erhoffte Karriere-Schritt nach oben."

Nur ein Team-Einsatz fehlt dem Salzburger noch. Ist mit 29 in einer Stadt mit vier Stunden Zeitverschiebung der Zug schon abgefahren? "Sicher nicht. Teamchef Koller hat mir versichert, dass er mich beobachtet. Er wird sicher auch mal nach Jekaterinburg kommen. Mein Traum vom Team lebt weiter."