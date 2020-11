Von Barca zu Dinamo Zagreb: Warum Dani Olmo Kroatisch lernte

Heute ist der offensive Mittelfeld-Mann spanischer Teamspieler und eine gute Aktie in der deutschen Bundesliga. Sein Beispiel scheint Schule zu machen: Neu in Zagreb ist aktuell ein Jugendspieler von AS Roma.

Am Ende gehen die dynamischen Kadetten wieder einmal mit einem Sieg vom Platz. Genau hier liegt aber auch das zentrale Problem des Zagreber Ausbildungsvereins: In der Liga wenig geforderter Serienmeister, in der Champions League öfters zu Gast, aber eben nur zu Gast. Spätestens im Dezember kommt nach dem einen oder anderen internationalen Achtungserfolg das Aus.