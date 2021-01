So dreckig hat man einen Fußball-Goalie noch nicht gesehen

Was für eine Sauerei! Eben das wird sich Daniel Guimaraes während des Matches seines Klubs Nacional Funchal gegen Sporting Lissabon in der portugiesischen Primeira Liga gedacht haben. Geregnet hatte es in den Tagen vor der Partie auf der schönen Insel Madeira, auf der Nacional beheimatet ist. Deshalb war der Platz ordentlich durchnässt.

Im Strafraum des Nacional-Keepers sah es besonders schlimm aus. Nach einer Parade tauchte Guimaraes ganz tief in den Gatsch in seinem Fünfmeterraum. Danach konnte man den 33-jährigen Tormann kaum noch wiedererkennen.