Viennas "Auswärtsgerippe" in Lustenau

Drei Mal durfte die Vienna sich zuletzt auf der Hohen Warte feiern lassen. Aber wer Trainer Alfred Tatar mit dem Wort " Heimmacht" konfrontiert, erntet neben einem fragenden Blick die Antwort " Auswärtsgerippe". Nicht zu Unrecht: Nur eines von acht Spielen in der Fremde konnten die Döblinger in dieser Saison gewinnen, sechs Mal nahm die Vienna weder Punkte noch gute Erinnerungen mit nach Hause.



Und dennoch ist Alfred Tatar vor dem Duell mit dem Tabellenführer Austria Lustenau (18.30 Uhr) zuversichtlich: "Wir werden es sehr offensiv angehen." Die Vorzeichen könnten vor der 18. Runde aber besser sein. Neben Dospel (Knöchelverletzung), Kröpfl (Kreuzbandriss) und Bauer (Bauchmuskelzerrung) fallen auch Strohmayer (Gelb-Sperre) und Mathias Perktold (Bänderverletzung) aus. Der Tiroler wird am Wochenende in Wien operiert und erst 2013 wieder einsteigen können. Lustenau-Trainer Helgi Kolvidsson muss auf die Dienste von Goalie Kofler, Schellander und Kühne verzichten.



Auch die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf müssen am Freitag auswärts antreten: BW Linz ist mit dem neuen Trainer Edi Stöhr in Grödig zu Gast, Kapfenberg in Altach (20.30 Uhr).