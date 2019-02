Viel Feind’, viel Ehr’? Rapid hat sich ins Abseits gedribbelt

Die Zeit der markigen Sprüche vor einem Duell mit Salzburg ist vorbei. Auch wenn der neue Hoffnungsträger Aliou Badji erstmals im Kader steht, wissen alle bei Rapid, dass die Bullen selbst in Hütteldorf (17 Uhr) klarer Favorit sind. Ohne Überraschungssieg können die letzten Hoffnungen auf die Meistergruppe begraben werden.

Am Dienstag ist Salzburg Teil jener Gruppe, die den Verteilschlüssel der TV-Gelder ändern will, zum Schaden von Rapid und Sturm. Siegessicher kündigt der Anführer, LASK-Präsident Gruber, an: „Der Herr Peschek wird sich daran gewöhnen müssen, dass die Bundesliga aus zwölf Vereinen besteht und nicht nur aus Rapid.“ Und die Mehrheit der Liga applaudiert.