Streit um TV-Gelder: LASK legt nach, Rapid hält dagegen

Rapid-Präsident Krammer erzählt, dass es Anfang Februar auf Vermittlung von Liga-Präsident Stocker zu einem Treffen beider Lager kam. Auf den Vorschlag von Rapid und Sturm, nach Saisonende mit dem Vorliegen aller Zahlen aus dem TV-Topf die Verteilung zu evaluieren und zum Jahresende neu zu beschließen, folgte zwei Tage später der Antrag zur sofortigen Klubkonferenz.

Die sogenannte „Spreizung“ (also die Differenz der ausbezahlten TV-Gelder an die Vereine) soll bereits im Sommer deutlich reduziert werden. Hinter dem gewünschten, sperrigen Faktor 1,3 (statt bisher 2,3) verbirgt sich eine starke finanzielle Verschiebung. "In manchen Ligen bekommen große Klubs ein Vielfaches von Kleinen. Die aktuelle Spreizung ist ein Kompromiss, bei dem wir auch auf Solidarität geachtet haben", meint Krammer.

Der Ö-Topf, der im Dezember noch abgeschafft worden wäre, soll bleiben.

Hohes Minus

Rapid muss mit dem Verlust einer hohen sechsstelligen Summe rechnen. Peschek sagt: „Nur zwei Wochen später ist das Budget einzureichen. Uns bliebe gar nichts anderes übrig, als zu klagen.“ Zuerst bei den Liga-Instanzen, dann vor einem ordentlichen Gericht.

Alleingang erlaubt?

Durch ein juristisches Gutachten eines Uni-Professors bestärkt, ist Rapid zum totalen Crash bereit. Krammer: „Wir haben mit Sturm den Antrag zur angebotenen Evaluierung eingebracht. Wenn aber der LASK-Antrag angenommen wird, streben wir ab Sommer die Einzelvermarktung im TV und in allen anderen Bereichen an. Und nein, die Bundesliga kann uns dafür nicht sanktionieren, das ist juristisch einwandfrei.“