Austria-Präsident verwechselt Hütteldorf mit Ottakring

Fußball ist eben ein Ergebnis-Sport. Und so trickste das letzte Resultat, ein 1:2 in Mattersburg, eben die Stimmung bei der Austria-Weihnachtsfeier im Wiener Rathaus ein wenig aus. Man zeigte sich nicht in sonderlicher Feierlaune, hielt mit Spendenaktionen den guten Zweck hoch und stimmte sich auf das Heimderby am Sonntag gegen Rapid ein.