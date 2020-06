Video: Dragovic wird niedergestreckt

Als Ole Gunnar Solskjær im Champions League Finale 1999 seinen großen Auftritt hatte, und mit seinem Tor in der Nachspielzeit gegen die Bayern den Titel für Manchester United ermöglichte, war Aleksandar Dragovic acht Jahre alt.



Dennoch ist der ehemalige Starstürmer dem österreichischen Abwehrchef des FC Basel ein Begriff. Spätestens seit Mittwochabend. " Dragovic sollte sich schämen", schimpfte der 39-jährige Solskjær in Richtung des Österreichers. Was war passiert?