Video: Austrias Legenden-Treffpunkt

Da saßen sie, aufgefädelt, die violetten Legenden. Am Mittwoch eröffnete die Austria offiziell in der Südtribüne der Generali Arena ihren Legendenklub.



Die meisten der 61 lebenden violetten Ikonen waren gekommen, um sich Ehre, Applaus und die Legenden-Eintrittskarte für die Heimspiele abzuholen. Peter Stöger, aktueller Trainer, meinte humorig in Anspielung auf seinen oft unberechenbaren Job: "Ich hoffe, dass ich diese Karte noch länger nicht in Anspruch nehmen muss."



Präsident des Legendenklubs ist Felix Gasselich. Seine Philosophie: "Wir müssen die Symbiose zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben." Als Präsident stellte er Stöger gleich die Rute ins Fenster: "Verlangen kann ich von ihm den Meistertitel nicht. Aber es wäre schon schön, wenn die Austria einmal in der Champions League mitspielen könnten."



Dem stimmten unter anderen Titelträgern Jahrhundert-Austrianer Herbert Prohaska oder Andi Ogris zu. Der möchte ab sofort mit "Herr Legende" angesprochen werden.