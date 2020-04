Vertrags-Offensive bei den Bayern: Auch Alaba soll verlängern

Flick ist ein Fan von Alaba, den er von der Linksverteidiger-Position in die Innenverteidigung "befördert" hat. "Er spielt auf dieser Position herausragend", betonte der neue Chefcoach kürzlich.

"Alle die, die gerade in Vertragsverhandlungen stehen, haben enorme Entwicklungen gehabt in dem letzten halben Jahr und waren unsere Leistungsträger", sagte Flick bei einem Video-Pressegespräch am Dienstag. "Der Verein weiß das natürlich auch, was er an diesen Spielern hat. Ich hoffe, dass das in die richtige Richtung geht."