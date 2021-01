Vertrag beim Rekordmeister: Windbichler kickt wieder in Südkorea

Richard Windbichler ist zurück in Südkorea. Nach einem eher verkorksten Jahr beim Melbourne City FC in Australien wurde der 29-Jährige am Donnerstag als Neuzugang bei Rekordmeister Seongnam FC präsentiert.

In Korea befindet sich der Niederösterreicher aber schon seit 14 Tagen, die er dort allerdings nach seiner Einreise zwingend in Quarantäne verbringen musste. Nicht gerade die spannendste Zeit. „Ich wurde vom Flughafen in Seoul abgeholt und in ein Apartment gebracht“, erzählt Windbichler dem KURIER. Dort habe bereits ein Ergometer auf ihn gewartet und ein Fitnessprogramm. „Dazu konnte ich natürlich nur Krafttraining ohne Geräte, mit meinem Körpergewicht machen.“