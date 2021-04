Verstoß gegen Corona-Regeln: Juventus-Star feierte Dinnerparty

In Italien stieg erst am Donnerstag die Zahl der Todesopfer gegenüber dem Vortag wieder an. 501 Corona-Tote wurden registriert, am Vortag waren es 467. Es gab außerdem 23.649 Neuinfektionen. Auch bei den Italienern gibt es strenge Ausgangsbeschränkungen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Nun sorgte allerdings ein prominentes Fußball-Trio für Ärger. Wie italienische Medien berichteten, lud der 22-jährige Juventus-Star Weston McKennie zu einer Dinnerparty, 20 Personen fanden sich im Haus des US-Amerikaners ein. Darunter auch seine beiden Teamkollegen, Paulo Dybala und Arthur.