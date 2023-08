Verkauf geplatzt: ÖFB-Spieler Prass bleibt doch bei Sturm Graz

Sportdirektor Andreas Schicker vom Vizemeister Sturm Graz hat einen Wechsel von ÖFB-Kicker Alexander Prass im Sommer ausgeschlossen. "Es ist so, dass wir Alex Prass in dieser Transferzeit nicht verkaufen werden", bestätigte der Geschäftsführer Sport am Mittwoch. Der 22-Jährige wurde zuletzt oft mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, unter anderem zum französischen Erstligisten FC Lorient mit einer kolportierten Ablösesumme in Höhe von etwa 7 Mio. Euro.

