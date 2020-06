Lazaro verlängert Vertrag in Salzburg

Er ist eines der hoffnungsvollsten Talente des Landes: Valentino Lazaro. Der Steirer, 19 Jahre jung, zählt bereits mehr als zwei Jahre zum Kader Red Bull Salburgs, im November 2013 feierte er sein Bundesliga-Debüt. In Salzburg scheint er sich wohl zu fühlen, weshalb er seinen Vertrag nun auch um weitere viereinhalb Jahre bis 2019 verlängerte.

"Er hat in der Vorrunde bis zu seiner Verletzung überzeugende Leistungen gezeigt und gehört mit zu den jüngsten Spielern, die bisher für die A-Nationalmannschaft debütiert haben. Valentino ist eines der Top-Talente aus unserer nächsten Generation, mit dem wir gemeinsam die weiteren Entwicklungsschritte gehen wollen", zeigte sich Sportdirektor Ralf Rangnick erfreut über die Entscheidung Lazaros, den Salzburgern langfristig erhalten zu bleiben.

Dabei war der Jungnationalspieler durchaus begehrt. "Es gab zwar Anfragen von mehreren interessanten Klubs. Letztendlich hatte ich aber sehr gute Gespräche mit Sportdirektor Ralf Rangnick und Trainer Adi Hütter, die für mich so überzeugend waren, dass ich gern weiter in Salzburg bleibe", schlug Lazaro deshalb andere Angebote in den Wind.