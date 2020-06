Ronaldinho als Vorbild, den Titel als Traum

Lazaro

Salzburg

Hermann Stadler

Dassmit dabei sein kann, war doch eine kleine Überraschung. Erst am 24. Februar zog sich der Mittelfeldspieler vongegen Rapid in seinem erst fünften Bundesligaspiel einen Mittelfußknochenbruch zu. „Ich bin drei bis vier Wochen früher fit geworden, als erwartet“, freut er sich ebenso wie. In der erfolgreichen Qualifikation im März musste der U-17-Teamchef noch auf seinen Rohdiamanten verzichten. Jetzt kommt der Regisseur als zusätzliche Verstärkung.

„ Lazaro ist natürlich ein Aushängeschild unserer Mannschaft, weil er sportlich am weitesten ist“, sagt Stadler. Schon mit 16 Jahren feierte er sein Debüt in der Bundesliga, nachdem er erst zwei Jahre zuvor vom GAK nach Salzburg gekommen war. „Ich war erst elf, als mich Salzburg zum ersten Mal haben wollte“, erinnert sich der gebürtige Grazer, dessen Mutter aus Griechenland und der Vater aus Angola stammt. „Mit 14 hab’ ich dann gemerkt, dass es mit dem GAK bergab geht. Zum Glück wollte mich Salzburg da noch immer.“

Also packte Lazaro seine Koffer. Weil seine Schwester nach wie vor in Graz lebt und in die Schule geht, pendeln die Eltern hin und her. Lazaro selbst pendelt zwischen Fußballplatz und Schulbank. „Ich geh’ in Salzburg ins Abendgymnasium. Da bin ich jetzt im vierten von acht Semestern.“ Die Matura ist sein Ziel. Ebenso wie die Unter-17-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Oktober. Um sich dafür zu qualifizieren, muss Österreich bei der EM in der Slowakei unter die Top Sechs der insgesamt acht Nationen, sprich zumindest den dritten Platz in der Vierergruppe mit der Slowakei, Schweden und Schweiz belegen.