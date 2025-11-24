Unter-17-WM live: Österreich gegen Italien um den Finaleinzug

Die Erfolgsgeschichte von Österreichs Fußball-Nachwuchs liest sich schon jetzt wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Ab 14.30 Uhr spielt das ÖFB-Team bei der Unter-17-WM in Katar um den Einzug ins Finale. Gegner ist Italien , das wie die Österreicher alle sechs Spiele bei diesem Turnier gewonnen hat.

Das Team von Hermann Stadler schaffte mit einem 1:0 gegen Japan den Semifinaleinzug. Italien mühte sich gegen Burkina Faso zu einem 1:0 und profitierte dabei von einem schlechten Abschlag des Tormannes.

Für Österreich geht es um den ersten Finaleinzug bei einer Weltmeisterschaft überhaupt, egal in welcher Altersklasse.