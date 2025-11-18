Karfiol und Zaubermüsli: Das Erfolgsrezept der U17-Kicker

Österreichs U17-Nationalteam hat bei der WM in Doha bislang einen makellosen Auftritt hingelegt. Mit vier Siegen aus vier Spielen hat es die Mannschaft von Teamchef Hermann Stadler ins Achtelfinale geschafft, wo am Dienstag England wartet (16.45/live auf Sky). Wer soll das rot-weiß-rote Erfolgsrezept besser erklären können, als ÖFB-Teamkoch Roland Trappmaier? Der KURIER hat nachgefragt.

Los geht es am Tag vor dem Spiel. „Da gibt’s knusprigen Karfiol und dann einen Kaiserschmarrn.“ Mit Ingwer und Mandeln, ein bisschen an der asiatischen Küche angelehnt, könne man Gemüse auch jungen Menschen schmackhaft machen. Streng geheim Sein „Signature-Gericht“ serviert Trappmaier aber dann am Spieltag direkt. „Gemeinsam mit unserem Teamarzt Michael Enenkel bereite ich dann immer unser Zaubermüsli zu.“ Was da drinnen ist? „Haferflocken, Obst – mehr wird nicht verraten.“ Das sieht auch der Doc so. „Unser legendäres Zaubermüsli hat sich als kleine, aber besondere Stärkung am Spieltag mittlerweile fest etabliert“, erzählt Dr. Enenkel, „es dient einerseits als wertvolle Kohlenhydratquelle, andererseits enthält es ausgewählte, streng geheime Zutaten, die bisher immer ihre positive Wirkung gezeigt haben.“

Trappmaier ist begeistert: „Die Spieler futtern das wie die Einser, da gehen jedes Mal vier Kilogramm Haferflocken weg.“ Dem Hotel hat er vorab einen Speiseplan geschickt, einkaufen geht er dennoch fast jeden Tag. „Das Gute an Doha ist: Hier wird zwar nix angebaut, aber du bekommst trotzdem alles.“ Mit den Spielern hat er sich schon im Vorfeld wegen etwaigen Unverträglichkeiten ausgetauscht. Und um ihre Wünsche zu erfahren. „Weil nach dem Spiel dürfen sie ja mehr oder weniger essen, was sie wollen.“ Da gibt es dann schon einmal ein Schnitzel oder Pizza. „Ich sag ihnen immer: ,Wenn ihr gewinnt, koch ich euch was Gutes.’“ Nachsatz: „Nein, Spaß. Das bekommen sie so oder so.“ Kurze Nachdenkpause: „Aber bis jetzt haben sie ja eh immer gewonnen.“ Der Profi in der Küche Trappmaier macht es spürbar Freude, die jungen Kicker zu verköstigen. „Und wir sind froh, in unserem Team einen außergewöhnlich professionellen und hervorragenden Koch zu haben“, sagt Enenkel, der Trappmaier auch als wichtigen Faktor für den Teamgeist sieht.