Unicef, Katar und Co: Als das Barca-Trikot seine Unschuld verlor

Barcelona führte die Fans behutsam an kommerzielles Sponsoring heran. Begonnen hat der sanfte Bruch mit der Tradition oder – je nach Sichtweise – der erste Schritt in die Moderne in der Saison nach dem Champions-League-Sieg auf ungewöhnliche Weise: Barcelona spielte ab Sommer 2006 mit Unicef als Trikotsponsor.