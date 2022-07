Unglaublich: Altstar Hulk verlor in einem Fußball-Spiel sechs Kilo

Atlético Mineiro verlor das brasilianische Cup-Rückspiel gegen Flamengo Rio de Janeiro mit 0:2 und schied damit aus. Nach dem Spiel erschraken die Klubärzte bei einem Blick auf die Waage. Mineiros 36-jähriger Altstar Hulk brachte plötzlich satte sechs Kilo weniger auf Waage. Von 97 Kilo vor Anpfiff waren nach 90 Minuten nur noch 91 Kilos übrig.

Für den brasilianischen Ex-Teamspieler (49 Spiele und 11 Tore) ist das Problem nicht neu, so deutlich war es aber noch nie. "Seitdem ich bei Atlético spiele, war das das Spiel, in dem ich am meisten dehydriert war", erzählt der Stürmer wenig später gegenüber Globo Esporte. Und das, obwohl es in Rio nicht einmal 30 Grad hatte.