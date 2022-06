Ungeschlagen unzufrieden: Flick und Deutschland fordern England

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag (20.45 Uhr, ZDF) in München gegen den EM-Zweiten England das 989. Länderspiel der Historie. In der Bilanz stehen 574 Siege, 203 Unentschieden und 211 Niederlagen.

Die große Liebe zur Nations League haben die Deutschen noch nicht für sich entdeckt. Zum Auftakt der dritten Auflage wurde der angestrebte Sieg am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Bologna gegen Europameister Italien verpasst. In insgesamt elf Partien der Nationenliga gab es gerade mal zwei Erfolge. Dazu kommen sechs Unentschieden und drei Niederlagen. Die Engländer unterlagen zum Start in Budapest gegen Ungarn indes überraschend mit 0:1.