Unfall auf der Autobahn - Rapid-Spiel wurde verschoben

Wegen eines schweren Unfalls auf der Westautobahn kam das Team von Rapid II nicht rechtzeitig in Wels an. Auf der Homepage schrieb Rapid: "Die Auswärtsreise zum FC Juniors OÖ nach Wels entwickelte sich für Rapid II zur Odyssee. Aufgrund eines Unfalls mit acht Fahrzeugen auf der Westautobahn musste diese zwischen St. Pölten und Loosdorf gesperrt werden. Mittendrin der Mannschaftsbus mit den jungen Grün-Weißen. Nach über zwei Stunden hatte die Wartezeit ein Ende, der Verkehr rollte wieder langsam an."

Zum geplanten Anpfiff um 18:30 Uhr konnte das Spiel aber nicht in Wels sein, nach Absprache mit der Heimmannschaft und dem Schiedsrichterteam wurde die neue Anstoßzeit 20:25 Uhr vereinbart.