Um mehr als 50 Millionen Euro: Neuer Goalie für Manchester United

Torhüter Andre Onana hat in einem Abschieds-Statement von Inter Mailand seinen Wechsel zu Manchester United angekündigt. Der kamerunische Ex-Internationale wird um kolportierte 51 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in die Premier League gehen. Den 27-jährigen Onana erwarte „eine neue Reise in Manchester“, wie er am Donnerstag schrieb.