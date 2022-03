Ukraine-Krieg: Russlands Stürmer-Star Dsjuba bat um Nichtnominierung

Der russische Goalgetter Artem Dsjuba will derzeit wegen der Invasion Russlands in der Ukraine nicht für die Fußball-Nationalelf nominiert werden. Das sagte Teamchef Waleri Karpin in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Er habe am Wochenende mit dem 33-jährigen Stürmer von Zenit St. Petersburg über die Auswahl für ein Trainingslager in Moskau gesprochen, dabei habe Dsjuba um Nichtberücksichtigung gebeten.