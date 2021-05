UEFA gegen Super-League-Klubs: Real und Co. verurteilen Verfahren

Die UEFA hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass ein Disziplinarverfahren gegen die drei Klubs eingeleitet worden sei. Zuvor hatte die Ethik- und Disziplinarkommission des Verbandes wegen möglicher Verstöße gegen die rechtlichen Rahmenbedingungen der UEFA Untersuchungen gegen das Trio aus Spanien und Italien geführt.

Rückendeckung von Gericht

Real, Barcelona und Juventus berufen sich auf die Rückendeckung eines Gerichts in Madrid. Das Handelsgericht Nummer 17 in Madrid will vor dem Europäischen Gerichtshof klären lassen, ob die FIFA und die UEFA Monopolstellungen innehaben, die gegen EU-Recht verstoßen. Dasselbe Gericht hatte Ende April Sanktionen der Verbände gegen die Gründerclubs untersagt.