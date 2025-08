So besteht die Austria in Ostrava: Vorne effizienter, hinten konzentrierter

Wenn man Banik Ostrava mit einer österreichischen Mannschaft vergleichen müsste, dann käme laut Trainer Stephan Helm und Routinier Reinhold Ranftl eventuell der Wolfsberger AC heraus. So gesehen spielen die Austrianer gleich drei Mal in Folge gegen den WAC. Am Donnerstag (18.30) steigt das Hinspiel in der 3. Quali-Runde der Conference League bei Ostrava, am Sonntag empfangen die Wiener tatsächlich den WAC, um am Donnerstag darauf im Rückspiel in der gegen Ostrava den Aufstieg fixieren zu wollen.

„Der tschechische Fußball ist generell physisch stark, richtig kernig“, meint Ranftl. Darauf müssen sich die Veilchen auch gegen Banik Ostrava einstellen. „Wobei sie auch sehr gute Einzelspieler in ihren Reihen haben“, verweist Helm, der die Chancenverteilung in diesem Duell bei 50:50 sieht. „Das sind Spiele, wo alles drinnen ist für uns, aber wo wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen.“ Routinier Ranftl: „Wer an diesen beiden Tagen mehr das Leistungsmaximum erreicht, wird aufsteigen.“