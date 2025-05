Europa League: Finale der Verlierer mit rot-weiß-roter Premiere

In der englischen Premier League sind Manchester United (16.) und Tottenham (17.) dem Abstieg näher als einem Champions-League-Platz. Dennoch dürfen die beiden Großklubs aus dem Mutterland des Fußballs noch immer von der Königsklasse träumen. Am Mittwoch kann zumindest eine der beiden Mannschaften die verkorkste Saison noch retten. In Bilbao treffen die beiden im Finale der Europa League aufeinander (21 Uhr/live auf RTL und Canal+). Der Sieger darf sich über einen prestigeträchtigen Titel und ein millionenschweres Ticket für die kommende Champions-League-Ligaphase freuen.