Sky verbietet vor dem Meisterschaftsfinale Public Viewing in Graz

Knapp 16.000 Besucherinnen und Besucher finden in der Grazer Merkur Arena Platz - viel weniger, als am Samstag beim Bundesliga-Finale gerne dabei sein würden. Sturm Graz , das schon mit einem Remis gegen Verfolger WAC den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt machen kann, überlegte deshalb, ein Public Viewing vor der Arena anzubieten. Rechteinhaber Sky legte aber sein Veto dagegen ein.

„Wir sehen uns in dieser Frage unseren Abonnent:innen und Business-Partnern - und hier vor allem den Sportsbars und Hotels - verpflichtet. Es ist uns daher nicht möglich, einem Public Viewing in dieser Größenordnung unsere Zustimmung zu geben“, erklärte Sky auf APA-Anfrage. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele (17.00 Uhr) in einer „Meisterkonferenz“. Die Fans können zudem wie gewohnt alle Spiele auch einzeln über die volle Länge sehen. Auch Free-TV-Seher kommen ausnahmsweise auf ihre Kosten. ORF 1 überträgt Sturm gegen den WAC live. Eine Sturm-Meisterparty würde gleich im Anschluss an das Spiel stattfinden, eine große Feier am Grazer Hauptplatz am Tag danach ist nicht geplant.