Im Sommer 2021 endete eine Ära: Nach zehn erfolgreichen Jahren beim FC Bayern München verabschiedete sich David Alaba und wechselte ablösefrei zu Real Madrid. Ein schmerzhafter Abgang für die Münchner, die den mittlerweile 32-Jährigen damals noch von einer Vertragsverlängerung überzeugen wollten - allerdings vergeblich.

In Madrid angekommen, knüpfte der Wiener nahtlos an seine starken Leistungen an. Gleich in seiner ersten Saison mit den "Königlichen" feierte Alaba den Gewinn der spanischen Meisterschaft und der Champions League. Doch was so vielversprechend begann, nahm bald eine unglückliche Wendung.