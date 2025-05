König von Wembley: Das ist Trophäensammler Oliver Glasner

Vor dem FA-Cup-Finale wurde Oliver Glasner im Wembley von Prinz William begrüßt. Nach dem Endspiel huldigten dem Österreicher die Fans von Crystal Palace . Oliver Glasner hat den Londoner Traditionsverein zum ersten Titel in der Klubgeschichte geführt.

© Action Images via Reuters / Andrew Boyers

Der Oberösterreicher hatte einen Bürojob als Sportkoordinator bei Red Bull Salzburg, als Ralf Rangnick im Jahr 2012 in der Mozartstadt andockte.

Und dann ging es stetig bergauf. Nach zwei Jahren als Co in Salzburg wurde er Chef in Ried, seinem Lebensklub, für den er 18 Jahre lang gespielt hatte. Er führte die Innviertler auf Platz sechs.

Ausgerechnet beim Erzrivalen muss zu dieser Zeit jemand das Trainerpotenzial des früheren Abwehrchefs erkannt haben. Glasner wechselte nach zum LASK, führte den Klub von Liga zwei in die Bundesliga und auf Platz drei.